Cómo una dieta vegetariana puede ayudarte a eliminar medicamentos crónicos

Una lección maravillosa que nos enseña la posibilidad de cambiar de hábitos en cualquier etapa de la vida y el poderoso impacto de seguir una dieta basada en plantas

Todos queremos vivir por más tiempo y prevenir posibles enfermedades a futuro, es por ello que hoy en día tenemos a la mano todo tipo tendencias de salud y bienestar que tienen como principal objetivo vivir más saludablemente. Lo cierto es que cambiar de hábitos es un desafío para cualquier persona, sin importar la etapa de la vida en la cual se encuentre.

Tal es el caso de la inspiradora historia de Josephine Spagnero de 97 años, quien derribo cualquier barrera y logró cambiar su estilo de vida a una dieta basada en plantas, hoy en día afirma los inmensos beneficios medicinales que ha experimentado. Después de 5 semanas de basar su alimentación en el consumo de alimentos de origen vegetal, fue capaz de dejar todos los medicamentos que consumía de manera habitual y comenzar a caminar hasta tres millas por día.

Hoy en día la historia de Josephine ha dado vuelta al mundo, en primer lugar porque fue presentada por Chuck Carroll, presentador de The Exam Room Podcast (producido por The Physician Committee for Responsible Medicine) en el episodio del lunes, llamado It’s Never Too Late to Go Vegan. En la entrevista Carroll tuvo la oportunidad de hablar con Eric O´Grey el yerno de Josephine, quien dio a conocer todos los detalles sobre cómo a los 97 años de edad Josephine logró realizar este importante cambio.

Después de 30 años de vivir sola, Josephine Spagnero quien acaba de cumplir 97 años de edad se mudó con su hija y yerno. Durante décadas dependió en su totalidad de la ingesta de medicamentos para controlar la diabetes tipo 2 y presión arterial alta, en gran parte derivado de estas condiciones la vida de Josephine se tornó cada vez más sedentaria. Por consecuencia la circulación en sus piernas y pies se deterioró a tal grado que caminar parecía una actividad imposible.

Tanto a su hija como yerno les preocupaba la calidad de vida de Josephine y al ser veganos la convencieron de intentar comenzar con una dieta basada en plantas y alimentos integrales. Y justamente fue entonces cuando las cosas empezaron a mejorar. O´Grey señala que no fue fácil convencer a Josephine hasta que vio los maravillosos efectos que este tipo de alimentación tuvo para su salud, en un inicio le preocupaba dejar de comer por completo lácteos y carne, sin embargo sus ganas de dejar de consumir los medicamentos (que tantos efectos secundarios le causaban) fueron más fuertes.

Cinco semanas después de iniciar con la alimentación basada en plantas, Josephine acudió con su médico de cabecera y se realizo un estudio completo de sangre, al ver los resultados simplemente se quedó sin palabras. La transformación fue asombrosa a tal grado que todos los marcadores para medir la glucosa, presión arterial, colesterol y todos esos conceptos básicos de salud, volvieron a la normalidad.

Al ver tal avance su médico decidió quitarle por completo todos los medicamentos (para la diabetes, la presión arterial y todo lo demás). Hoy en día lleva 11 meses libre de medicamentos y se siente más feliz que nunca. Gracias a los cambios en su alimentación y estilo de vida Josephine empezó a disfrutar de caminatas en familia, mejorar su estado de ánimo y hoy en día puede recorrer hasta 5 km.

Sin lugar a dudas una emotiva e inspiradora historia que comprueba el poderoso impacto que una dieta basada en plantas puede tener en cualquier etapa de la vida. Ahora ya lo sabes, nunca es tarde para hacer cambios a profundidad que te ayuden a vivir mejor, por más tiempo y ganar salud.