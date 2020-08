El cheque de tus sueños: esto ganan semanalmente los futbolistas más ricos del mundo

Cifras de auténtica locura lo que perciben las grandes estrellas mundiales

¿Te cuesta llegar a fin de mes? ¿Sufres cada vez que te llega una cuenta inesperada por pagar? No eres el único, la verdad es que el dinero cada vez alcanza para menos sin importar donde vivas, cuánto ganes o quién seas. Y dicen que el dinero no es la felicidad, pero si eres un futbolista millonario, esta no debe estar muy lejos.

El diario británico Daily Mail publicó la lista de los jugadores más millonarios del mundo, una lista encabezada de forma monopólica desde hace tiempo por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero un dato interesante es que revela lo que gana semanalmente por concepto de salario , es decir.. de cuánto les llega su cheque.

Algunas cifras de esta lista revelan los beneficios fiscales de ciertos países o los grandes acuerdos a los que algunos jugadores han llegado con los clubes más ricos del mundo.

La lista la siguen encabezando los dos colosos del fútbol mundial, pero con sorpresas interesantes. Aquí el Top Ten:

1. Cristiano Ronaldo. Juventus, Ssalario semanal: $897,000 dólares

2. Neymar. Paris Saint-Germain, salario semanal: $783,000 dólares

3. Lionel Messi. FC Barcelona, salario semanal: $652,000 dólares

4. Andrés Iniesta. Vissel Kobe, salario semanal: $554,000 dólares

5. Edén Hazard. Real Madrid, salario semanal: $522,000 dólares

6. Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain, salario semanal: $489,000 dólares

7. Gareth Bale. Real Madrid, salario semanal: $456,000 dólares

Gareth Bale está muy feliz en Madrid. El sueldo es óptimo, él y su familia están adaptados a la ciudad y ya no tiene grandes aspiraciones futbolísticas. Con 31 años, su intención es agotar su contrato y poner rumbo a la MLS tras cumplir los 33. pic.twitter.com/HAlAIiP5lJ — Joker Blanco (@InfoRMAcf) August 6, 2020

8. Robert Lewandowski. Bayern Múnich, salario semanal: $451,000 dólares

9. Raheem Sterling. Manchester City, Salario semanal: $391,000 dólares

10. Antoine Griezmann. FC Barcelona, salario semanal: $378,000 dólares