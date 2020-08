El VIDEO de una doctora que saca un gran charco de sudor de su traje protector contra el coronavirus, y que se ha vuelto viral

Este video ha circulado profusamente a través de internet en China, al punto que ha sumado más de seis millones de reproducciones y miles de comentarios en la red social Weibo.

Se trata del VIDEO de una doctora que saca un gran charco de sudor de su traje protector contra el coronavirus, y que se ha vuelto viral por lo que representa: el gran esfuerzo del personal médico que pasa horas dentro de su vestimenta especial a pesar de las inclemencias del clima.

En el clip se ve a la doctora que se sienta en un silla y arremanga la pierna derecha de su traje para dejar salir un chorro de agua que, según Weibo, es sudor; luego hace lo mismo con la otra pierna durante un descanso del personal médico.

La publicación informa que las imágenes fueron captadas en uno de los hospitales de la ciudad de Urumchi, en China, el pasado 8 de agosto y no es el único que ha circulado en internet. Otros videos muestran al personal médico exhausto física y emocionalmente durante el cumplimiento de su deber. Estos son los verdaderos héroes de la pandemia.

This clip is too hot to handle. A health-care worker in western China wrung buckets of sweat out of her hazmat suit after working tirelessly to combat the #coronavirus in the sweltering summer heat. pic.twitter.com/ihXrwCvLio

— New York Post (@nypost) August 12, 2020