Ángela Aguilar rompe el silencio y confiesa lo que detesta de trabajar con su padre, Pepe Aguilar

Parece que no todo es miel sobre hojuelas dentro de la familia

La joven cantante Ángela Aguilar siempre ha robado los reflectores a donde sea que vaya, por lo cual ha estado en medio de la polémica un par de veces.

En esta ocasión, la cantante llamó la atención por la fuerte y sincera revelación que realizó sobre las cosas que le disgustan de trabajar con su padre.

En una entrevista para Univisión, Pepe, Leonardo y Ángela charlaron sobre su carrera y otros aspectos del mundo del espectáculo. Allí, el hijo del famoso cantante expresó lo que le gustaba de trabajar con su papá, pues recordemos que es el manager de ambos.

A pesar de las cosas positivas que dijo su hermano, Ángela tomó la palabra para decirle a su padre las cosas que no le gustaban de trabajar con él.

“¿Saben que no me gusta? Que no me dejan hablar ni expresar mis sentimientos de una manera correcta”, aseguró la cantante para acto seguido comenzar a reírse junto a su padre y hermano.