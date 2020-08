Los imponentes autos que William Levy ha tenido a lo largo de su carrera

Al igual que muchos otros actores, William Levy tiene un gusto muy grande por los autos de lujo y los superdeportivos.

El actor y modelo ha llenado su garage con diferentes tipos de autos, pero sobresalen los deportivos, ya que Levy es un fan declarado de la velocidad y adrenalina al volante.

Mira a continuación los autos del actor cubano.

Lamborghini Aventador: William Levy adquirió su Lamborghini en 2014. El actor decidió cambiar el tono negro original del auto a un llamativo naranaja.

El querido auto, con el que fue visto en múltimples ocasiones, se puso a la venta en 2018 por $250,000 dólares. El Lamborghini Aventador tiene un motor V12 de 7.0 litros generador de 700 caballos de fuerza.

Ferrari 430: El actor cubano fue fotografiado en múltiples ocasiones manejando un Ferrari, el cual compró en 2010 poco después del nacimiento de su hijo Christopher.

William Levy tiene otro Ferrari en su flota de autos, un 458 Italia.

Rolls-Royce Wraith: Este auto fue adquirido a finales de 2016 y recibió varios cambios en su carrocería. La empresa The Auto Firm transformó el auto en tonos grises y su pintura brillante original fue eliminada.

William Levy pagó más de 300,000 dólares por su Rolls-Royce.

William Levy @willylevy29 FOTO via ddiaz_17 – I took a photo of William levy about to get in his rolls Royce 😨🤗 pic.twitter.com/cAO7FgEgfk

— WilliamLevyWorld ITA (@WLW_ITALIA) August 9, 2017