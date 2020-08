Cómo saber si me han hecho una brujería de amor

Conoce cuáles son los signos que te podrían indicar que eres influenciado por algún embrujo de amor

La brujería de amor es un tipo de hechizo que realiza una persona experta en las artes oscuras, o magia, para hacer que dos individuos se atraigan y generalmente lo hacen por encargo de alguna de las dos partes. Suele darse también que parientes de la pareja acuden con el hechicero para hacer que su relación prospere.

Este tipo de ritos podrían ser buenos si hay amor de por medio, pero cuando se obliga a una persona a estar con otra, las energías que actúan no son del todo buenas porque se desea afectar la libre decisión de alguien. Sin embargo, es habitual que la persona no desee el mal, puesto que lo único que quiere es estar junto a nosotros porque está enamorada.

¿Cuáles son los síntomas de una brujería de amor?

Son variados y diversos, pero según el sitio La Brujería Blanca, estos son los más comunes:

Dolor de cabeza sin causa aparente.

Sueño repentino y ojos pesados.

Los pensamientos se dirigen inexplicablemente hacia la otra persona.

Nerviosismo, angustia, necesidad de buscar alivio en alguien.

Temor repentino y miedo a quedarse solas (en caso de ser mujeres).

Desear buscar a una persona, aunque nos parezca desagradable o disguste.

¿Qué hacer si somos víctimas de una brujería de amor?

Una de las mejores soluciones es generar un círculo de protección para que las energías del hechizo no nos afecten. Puedes hacer uno con sal, es muy sencillo. Solo necesitas sal de mar y riégala alrededor tuyo en sentido de las manecillas del reloj. Recita tu petición y consagra el círculo con la oración de tu preferencia. Cuando acabes retira la sal y entiérrala en una maceta o jardín.

Asimismo, puedes hacer un ritual de protección contra cualquier embrujo. Se hace de la siguiente manera:

Necesitas 6 velas blancas, talco, una hoja blanca y un rotulador naranja y otro amarillo.

En la hoja blanca dibuja un sol y varios elementos que te inspiren felicidad. Luego, con el talco traza un círculo grande (de preferencia en un lugar donde tengas contacto con la tierra) y dentro de él dibuja la Estrella de David, también con talco.

En cada una de las puntas de la estrella coloca una vela y en el centro ubica tu dibujo.

Posiciónate frente a una de las puntas y recita la siguiente oración: “Por los que quieren acecharme, por los que quieren que me vaya mal, por cualquiera que quiera hacerme daño, me encuentro fuera del círculo de tus demonios”.

Luego, da cuatro vueltas alrededor del círculo en el sentido de las manecillas del reloj y cuando llegues al punto de inicio, recita lo siguiente: “Este ritual de protección poderoso contra cualquier brujería me protegerá ya que el universo me sostiene y mi arcángel me defiende de todo mal que se me desee”.

De acuerdo con Lily, La esotérica del amor debes repetir esta frase cuatro veces.

