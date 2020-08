Qué significan los colores en los sueños

Los colores también esconden un mensaje en nuestros sueños. Conoce cuál es

En los sueños todo tiene un significado y los colores no son la excepción, ellos podrían tener la respuesta a lo que en la vida te preocupa. Si bien no es tan común recordar un color como lo haríamos si soñamos que volamos, por ejemplo, poseen un simbolismo muy particular cuando son muy marcados y realmente afectan en nuestro sueño.

Conoce el significado de los colores más recurrentes en los sueños.

Rojo. Representa peligro, pasión, poder, vergüenza, energía y reflexión.

Amarillo. Simboliza que hay confianza en uno mismo, pero advierte que habrá obstáculos. Se le asocia a la inteligencia, agilidad, armonía y sabiduría.

También lee: En el tarot nada es coincidencia: Descubre qué significan los colores en las cartas

Azul. Señal de superación de obstáculos y peligros, por lo que tu subconsciente te anima a dejarte llevar por tus instintos.

Verde. Hay proyectos que te generan entusiasmo, por lo que refleja crecimiento, madurez, serenidad, fertilidad e independencia.

Naranja. Significa curiosidad por experimentar algo nuevo; además refleja esperanza, amistad, vida social y una personalidad extrovertida.

Morado. Se avecinan algunos cambios, físicos y espirituales. Tendrás creatividad y capacidad de comprensión.

Blanco. Significa que eres una persona confiable y con energía. Es el color de la pureza, inocencia, perfección y sabiduría.

Negro. Avisa que estamos en un periodo de aislamiento y transición, sin embargo, también alerta sobre conflictos de pareja, amigos o familia. También se le asocia a la muerte, maldad y oscuridad.

Gris. Si el gris es claro representa paz, pero si es más oscuro representa miedo, confusión, depresión y enfermedad.

Rosa. Se le relaciona a la felicidad, ternura, afecto, empatía y la llegada de algún amor. Si percibes que es rosa intenso es señal de que estás preparado para recibir los cambios.

Te puede interesar: Cuál es el misterioso significado de soñar con velas