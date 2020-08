Tiroteo en una pulga de Texas deja cinco heridos; tres de ellos se encuentran hospitalizados con heridas graves

TEXAS – La Policía de San Antonio investiga un tiroteo que ocurrió este domingo en las instalaciones de Mission Flea Market, al sur de la ciudad.

Según oficiales, a eso de las 11:30 a.m., la Policía fue llamada con un reporte de una balacera en el 207 W Chavaneaux Rd.

La movilización de las patrullas fue inmediata y rodearon la zona. A la escena también llegaron varias ambulancias para atender las personas heridas.

Five people shot at South Side flea market, San Antonio police chief says https://t.co/pMuTnJwOYH

