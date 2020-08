Le hacen ojitos: Equipos brasileños usan la creatividad para convencer a Messi jugar con ellos

Tras la espantosa eliminación del Barcelona de la Champions League después de ser vapuleados por el Bayern Munich con marcador de 2-8, muchos rumores y especulaciones han empezado a rondar la esfera blaugrana, siendo la salida de Messi del equipo uno de los que tienen en vilo al mundo del fútbol.

En Brasil, el portal O Bairrista aprovechó este rumor para pedirle a Lionel Messi que vaya a jugar a la liga de fútbol carioca de una manera muy creativa: Simulando cómo se vería el argentino con la playera de los equipos brasileños.

Con la ayuda del videojuego Pro Evolution Soccer, el portal colocó a Messi como jugador de varios clubes brasileño y lo invitó a vestir sus colores con creativos mensajes como “El Riopardense tiene los mismos colores que Barcelona. ¿Lo sabías, Messi?”.

A continuación te dejamos con algunas de estas creativas invitaciones.

Messi pode aproveitar que o Grêmio acabou de perder Everton e está em busca de uma peça de reposição. Certamente Renato Portaluppi conseguiria tirar o máximo do melhor do mundo 🇪🇪 pic.twitter.com/v3ESCYWeJY

Messi também poderia jogar no Inter. O colorado está cheio de argentinos, e a adaptação seria em tempo recorde. Sem contar que o seu estilo de jogo encaixaria perfeitamente no que Eduardo Coudet propõe para o Inter 🇦🇹 pic.twitter.com/2n6dBLYQwu

O @ECJuventude tá contratando tanta gente que eu não duvido do Messi estar junto no pacotão em busca do acesso. Além do mais, que melhor presente para os 45 do Alfredo Jaconi do que ter Lionel Messi pisando nele 🇳🇬 pic.twitter.com/bHfRwTvmk7

— O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) August 16, 2020