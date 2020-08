Se suicida el joven acusado de tener bombas caseras en su casa de Florida

El joven residente en Boynton Beach (Florida) al que le habían acusado de 26 cargos de fabricación y posesión de bombas caseras fue encontrado muerto en su celda, según se dio a conocer a través de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach.

El Departamento de Policía confirmó que los hechos tuvieron lugar el sábado sobre las 8:50pm, cuando un oficial vio a Gregory Hassze con una sábana atada alrededor de su cuello. Al acercarse a él se dio cuenta de que el hombre estaba inconsciente.

The Boynton Beach man arrested for possession of pipe bombs was found dead in his cell. https://t.co/U1U6aeuA25

— Miami Herald (@MiamiHerald) August 17, 2020