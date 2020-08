Horóscopo de El Niño Prodigio 18 de agosto de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Te enfrentarás a una situación muy difícil, pero podrás recibir el sostén de aquellos que están muy cerca de ti. Incluso tendrás el apoyo de personas que nunca hubieras imaginado. Esa será la respuesta del Cosmos a tus peticiones personales.

04/20 – 05/20

Te sentirás con mucha vitalidad gracias a la energía de los astros que te favorecen. Si estás realizando sesiones de fisioterapia por alguna lesión, ahora podrás terminarlas con éxito. Incluso si haces ejercicio o te preparas para una competencia, será tu mejor momento a nivel físico.

05/21 – 06/20

Hoy no te vas a estresar por el trabajo. Vienes de tener unos días de mucha agitación, corriendo de un lado para otro, así que estarás en modo: ¡No me importa nada, que espere a mañana! Tendrás el deseo de encontrarte con otras personas que le den un nuevo aire a tu vida.

6/21 – 7/20

Hoy sentirás un deseo particular de conseguir una mascota. Estás sintiendo que en esa casa o apartamento donde vives solo está hace falta alguien que te haga compañía y que sea incondicional. Estarás revisando opciones de adopción o compra de animales domésticos.

07/21 – 08/21

Este día el cosmos te favorecerá en todo lo relacionado con reuniones, entrevistas, viajes, negociaciones y acuerdos contractuales. También te irá muy bien si estás preparándote para dar un discurso, enviar una carta de consulta o entregar un informe, tesis o manuscrito.

08/22 – 09/22

Estás muy ansioso y eso va a impedir que tu vida sentimental fluya como de costumbre. Trata de aclarar eso que viste, encontraste o percibiste en tu pareja y que te tiene lleno de dudas. A veces las cosas no son lo que parece. Por otro lado, si estás soltero intenta no ser demasiado exigente.

09/23 – 10/22

Hoy se refrescará el entorno laboral, gracias a la llegada de una nueva persona. Este cambio será muy importante para ti porque es tu oportunidad de convertirte en una esponja y absorber todos los conocimientos posibles. Depende de ti, así que enciende tu chispa.

10/23 – 11/22

Si no pones cuidado a la forma en que comes, la vida le pasará factura a tu salud. Hoy podrías sufrir algún malestar que te va a poner alerta. Será bueno para ti dejar la terquedad y acercarte a un médico de confianza para que te dé un diagnóstico y tratamiento.

11/23 – 12/20

Hoy tendrás mucha suerte en cualquier trámite por el que estés esperando. Todo lo relacionado con medios de comunicación, asuntos legales, academia, inquietudes de inmigración, tendrá luz verde del Cosmos para concretarse.

12/21 – 01/19

Yo sé que últimamente no has estado tan familiar como deberías, pero hoy especialmente comenzarás a percibir en ti un instinto de conservación hacia tus seres queridos. Aquellos que olvidas de vez en cuando, pero que siempre permanecen en tu corazón.

01/20 – 02/18

Tendrás que analizar qué es lo que no ha salido bien para que puedas tomar acciones y resolverlo. Hoy aceptarás las lecciones del pasado y tendrás la sabiduría para identificar tus errores y trabajar en ser mucho mejor para ti y para quienes dependen de ti.

02/19 – 03/20

Mucho cuidado con las personas que dicen ser tus amigos, pero que no lo son. Hoy estarás muy atento y no te dejarás engañar de nadie. Quizás las cosas no sean lo que parecen a primera vista, pero tu intuición será tu aliada para identificar cualquier cosa que no esté bien.

