Jorge Bernal lanza una dura crítica para Carolina Sandoval y asegura que su salida no afectó en nada a SLS

El conductor ha sido letal y muchos creen que estas palabras desatarán la ira de "La Venenosa" en su contra

Jorge Bernal por fin rompió el silencio en torno a la despedida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa, famoso programa de Chismes que se transmite por Telemundo. Sin embargo, en esta nueva ocasión con Mezcalent su respuesta ha sido ciertamente letal, porque ha dejado en el aire una indirecta que parece no dejar bien parada a “La Venenosa” ante la opinión pública.

El conductor respondió la pregunta que todos se hacen hoy en día: ¿Qué haría si me quedo sin trabajo?, y fue con estas palabras que le ha dejado una indirecta letal a su ex compañera de trabajo.

“¿Qué haría si me quedo sin trabajo? Nada. Seguir adelante, ¿qué vas hacer?, ¿llorar en una esquina y dar pataleta y ponerse en instagram a hablar boberías de la gente? No”, expresó el comunicador. Y esta aseveración es una clara referencia, para muchos, sobre lo que ha estado haciendo Carolina Sandoval luego de su despido, incluso el mismo público que se ha mostrado tan aliado como crítico de las acciones de “La Venenosa”, así lo señalan.

Muchos aplauden la sinceridad de Carolina, mientras que otros no paran de llamarla “ardida” cada vez que hace referencia al show de manera directa o indirecta.

“Hoy en día la situación está en que todo el mundo tiene que tener su ingreso y tiene que tener, obviamente, y lo que llamo yo ‘hobbies’ o plan B, C, D, E y F porque you never know (nunca se sabe)”, agregó Bernal.

Por otra parte, Jorge lanzó también otro golpe mortal al asegurar que el escándalo que se vivió con la salida de Carolina Sandoval no afectó al show.

“Toda polémica se le puede sacar su provecho, pero en esta situación en particular no creo que mejore o empeore (el rating de “Suelta la Sopa”). Creo que es algo neutral, que va a pasar con el tiempo igual”.