Tras el despido de María Celeste, Jorge Bernal tuvo un detalle con ella que la hizo quebrantarse en llanto

La ex conductora de Al Rojo Vivo fue la mentora de Bernal, por eso para él su salida ha sido dura y triste... No tuvo las mismas palabras para Carolina Sandoval

Jorge Bernal admite que Telemundo ha atravesado momentos difíciles y en lo personal sobre la ola de despidos admitió que la salida de María Celeste Arrarás ha sido algo muy triste para él, ya que ella además de su amiga fue su mentora.

“Me siento raro, obviamente triste. Hablando en particular de María Celeste, le mandamos unas flores y me llamó diciéndome que la había hecho llorar por lo que le escribí en la tarjeta“, relató Bernal, quien explicó que fue Arrarás quien le dio su primera oportunidad dentro de Telemundo.

“María Celeste es una mujer que no conocía y de un día para otro, un sábado, estaba lavando mi carro un sábado y me llamó y me dijo quiero que vengas y te reúnas conmigo y con la productora ejecutiva a ver si te incorporas en el programa y así comenzó mi historia con ella y con ‘Al Rojo Vivo’. Ella me enseñó, me regañó. Estuvo a mi lado en todo momento. Nunca me soltó“, rememoró emocionado el presentador cubano estadounidense.

Incluso, recordó que cuando le ofrecieron conducir “Suelta la sopa”, el programa de noticias del espectáculo de las tardes en Telemundo, “ella me dijo estás listo, felicidades”.

Bernal reveló que la “situación es complicada” en la cadena de televisión en español de Estados Unidos por muchísimas razones.

Arrarás y Díaz son las personalidades más conocidas de la ola de despidos que sufrió la cadena la primera semana de agosto, pero que afectó a casi 5.000 personas en todas las propiedades televisivas de la empresa matriz NBC Universal, que reveló pérdidas de un 25% en el segundo trimestre del año como consecuencia de la pandemia.

Poco antes, la venezolana Carolina “Veneno” Sandoval fue despedida de su rol de comentarista en “Suelta la sopa”, lo que desató un escándalo en las redes sociales.