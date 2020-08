Una persona da positivo a peste en California, la primera en cinco años

Las autoridades de salud creen que adquirió la enfermedad al pasear a su perro

Aunque hay pocos casos en el mundo, la peste es una sombra en la humanidad que no ha sido erradicada todavía. Un hombre de Nuevo México y otro en Mongolia están entre los casos más recientes de esta terrible enfermedad, altamente contagiosa, que mató a unas 25 millones de personas a mediados del siglo XIV.

Ahora, una persona dio positivo a peste en California, la primera en cinco años. Las autoridades de salud del condado de El Dorado, informaron que el individuo, residente de South Lake Tahoe, se encuentra bajo cuidados médicos y en recuperación en casa.

Se cree que pudo haber contraído la enfermedad a través del piquete de una pulga mientras paseaba a su perro por el corredor del río Truckee. “La peste está presente de forma natural en muchas partes de California, incluidas las áreas de mayor elevación del condado de El Dorado”, señaló la doctora Nancy Williams, funcionaria de salud pública de El Dorado.

“Es importante que las personas tomen precauciones para sí mismas y sus mascotas cuando estén al aire libre, especialmente cuando salen a caminar, van de excursión y/o a acampar en áreas donde hay roedores salvajes”, agrega el comunicado.

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis, presente particularmente en las pulgas que portan roedores como ardillas o ratas, y que pueden transmitirse a animales domésticos como perros o gatos. Puede manifestarse dos semanas después de la exposición con fiebre, náuseas, debilidad e inflamación de los ganglios linfáticos.

Si produce abscesos en ingles y axilas, se conoce como peste bubónica. Si se desarrolla en las vías respiratorias, es llamada neumónica y si causa una infección en la sangre, es conocida como septicémica. Aunque es potencialmente mortal, si es detectada a tiempo puede tratarse eficazmente con antibióticos.

Los últimos casos de la enfermedad reportados en California ocurrieron en 2015, cuando dos visitantes del Parque Nacional Yosemite contrajeron peste. Ambos fueron tratados y se recuperaron. Antes de ellos se presentaron casos en 2006.

Para evitar la infección por peste, las autoridades de California sugieren no alimentar a ardillas ni otros roedores salvajes, mucho menos tocarlos; no permitir que las mascotas se acerquen o jueguen con roedores; no acampar ni descansar cerca de madrigueras de roedores; utilizar repelentes y ropa protectora, así como atender las señales de las autoridades que advierten sobre la posible presencia de roedores y pulgas en ciertas zonas del estado.