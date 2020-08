Barack Obama: convencido de que elegir a Biden es lo mejor para Estados Unidos

El ex presidente Barack Obama se pronunció sobre su sucesor en los términos más duros hasta ahora el miércoles por la noche, criticando al presidente Donald Trump por ser incapaz de manejar las responsabilidades de la presidencia y desinteresado en “tomar el trabajo en serio”.

Al hablar después de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata el miércoles por la noche, Obama dijo que, si bien nunca esperó que Trump “aceptara mi visión o continuara con mis políticas”, tampoco creyó que trataría a la presidencia como “cualquier cosa más que un reality show más que que puede utilizar para obtener la atención que desea”.

Former Pres. Obama says Sen. Kamala Harris is "more than prepared for the job—someone who knows what it's like to overcome barriers, and who's made a career fighting to help others live out their own American dream." https://t.co/7puSigyv0r #DemConvention pic.twitter.com/A2paZArz1I

— ABC News Politics (@ABCPolitics) August 20, 2020