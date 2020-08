Hillary Clinton recuerda que se puede ganar el voto popular y perder las elecciones: “Se los dijo yo”

En su discurso durante la Convención Nacional Demócrata, Hillary Clinton, recordó que ganar el voto popular no basta para llegar a la Casa Blanca y animó a votar de manera masiva para que la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden.

“Se los digo yo“, dijo enfáticamente la única persona del partido demócrata que se ha enfrentado a Trump en unas elecciones. La sorprendente victoria de Trump en las elecciones de 2016 llegó a pesar de que Clinton había ganado el voto popular.

“Recuerden: Joe y Kamala pueden sacar 3 millones de votos más y aun así perder […]. Necesitamos cifras abrumadoras para que Trump no pueda inventar o robarse la victoria”, agregó la que fuera secretaria de Estado.

El presidente Donald Trump ha sugerido que podría no aceptar una hipotética victoria de su rival demócrata, un miedo que se ha extendido entre los demócratas.

Además, el mandatario también ha dicho sin pruebas que el voto por correo es un sistema fraudulento y ha dado a entender que podría estar dilatando la aprobación de un nuevo paquete económico para no enviar financiación extra para que el Servicio Postal (USPS).

“This can’t be another woulda-coulda-shoulda election. … Don't forget, Joe and Kamala can win by 3 million votes and still lose. Take it from me. So we need numbers overwhelming, so Trump can't sneak or steal his way to victory,” Hillary Clinton says. https://t.co/qLW0zVybwr pic.twitter.com/znC5Bq7l6P

— CNN (@CNN) August 20, 2020