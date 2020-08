Los amores y desilusiones en la vida de Geraldine Bazán

View this post on Instagram

Santiago Ramundo desmiente los rumores que aseguran terminó su relación con Geraldine Bazán. El actor argentino habló ante las cámaras del programa 'Buenos Días Familia', y negó que haya terminado su relación con la bella actriz mexicana Geraldine Bazán. "Es una relación que está comenzando, que es muy, muy bonita y que decidimos estar bien y cuidar. Siempre apostando al amor y apostando estar bien. De eso se trata la vida", dijo Santiago, quien señaló que ambos han decidido cuidar su relación, apartándola de los medios de comunicación. ¿Qué les parece? #SantiagoRamundo #GeraldineBazan #Actress #Telemundo #Mexico #Argentina #Televisa