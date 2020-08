Alphonso Davies quiso cambiar camiseta con Lionel Messi tras el 8-2 y no pudo: “Estaba un poquito enojado”

El jugador del Bayern Múnich no pudo cristalizar su objetivo

Es de dominio público que el jugador del Bayern Múnich, Alphonso Davies, tiene como ídolo a Lionel Messi desde que era un niño, por lo que lo lógico era que lo buscara para intercambiar camiseta con él al final del partido entre los alemanes y el FC Barcelona, cosa que el canadiense prefirió no hacer dadas las circunstancias del encuentro.

🔴🔥 The modern-day full-back. Alphonso Davies has everything… and he's only 19 😱 #UCL pic.twitter.com/UzIlEPIqoR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2020

El conjunto bávaro no sólo humilló al catalán, sino que Alphonso Davies fue uno de las piezas importantes en la aplastante victoria de 8-2. Por esta razón, cuando le preguntaron si pudo pedirle el jersey a su ídolo, él mismo declaró que no fue posible, ya que las condiciones no eran las mejores y que Messi no traía la mejor actitud.

“No, estaba un poco enojado. La próxima vez será”, comentó ayer en conferencia de prensa con una sonrisa en el rostro, probablemente causada por el dulce sabor del pase a la final del torneo europeo de clubes más importante del mundo.

#CHAMPIONSxESPN Alphonso Davies declaró que intentó cambiar la camiseta con Leo Messi, pero que el 10 argentino estaba un poquito enojado tras el 8-2… pic.twitter.com/ULpeqLPLt3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2020

Davies y el Bayern Múnich enfrentarán el próximo domingo al París Saint Germain de Neymar y Mbappé en el duelo donde se decidirá cuál es el mejor equipo del Viejo Continente.