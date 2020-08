Elon Musk confirma ruedas de bloqueo central tipo auto de carreras en el Tesla Roadster

Muchos de nosotros estamos a la expectativa de tener siempre nueva información y más cuando se trata del nuevo Roadster de Tesla.

Originalmente, se suponía que llegaría al mercado este año, pero se ha retrasado y ahora no está claro el cronograma de producción.

Lo único que se cree, es que el superdeportivo eléctrico ofrecerá el golpe final a los coches de gasolina superando a todos los demás superdeportivos y convirtiéndose en el nuevo coche halo en cuanto a rendimiento.

El CEO Elon Musk revela gradualmente más información sobre el superdeportivo eléctrico y ahora ha confirmado que las ruedas del Tesla Roadster solo tendrán una tuerca.

My favorite is one in tension, other DoF in compression. New Roadster wheels will only have one nut.

Center locking F1 style nuts require a HUGE torque wrench and a HUGE nut (~70mm or more). Will one come with the New Roadster and will all service centers have one available that can torque the single nut to specs (over 300+ lb-ft) pic.twitter.com/DysRHI3sYH

— Zubin Anary (@zubinanary) August 19, 2020