ONG crea residencia para darle vivienda a estudiantes universitarios en situación de calle

La organización Los Angeles Room and Board creó un programa para apoyar a más de 50 estudiantes necesitados

Al menos 53 estudiantes universitarios en situación de calle tendrán un techo bajo sobre sus cabezas gracias al programa The Opportunity House, creado por la organización Los Angeles Room and Board.

El creador del proyecto, Sam Prater, fundó la organización para brindar apoyo a los estudiantes que no tienen donde vivir en el área de Westwood, California. Los Angeles Room and Board asegura que 1 de cada 5 estudiante de un colegio comunitario no tiene un lugar para vivir.

Muchos de estos estudiantes sin hogar viven dentro de sus autos o en casas rodantes al no poder costear un renta. La organización busca crear nuevos espacios como The Opportunity House donde se les brindaran apoyo educativo, apoyo mental y mentorías financieras.

El lugar le otorga residencia a los necesitados hasta por dos años.

Un joven admitido en el lugar, llamado Aaron Damsel de 28 años, le declaró a ABC que para él era un alivio no preocuparse por tener un lugar donde bañarse, si su auto es remolcado o quién toca la cinta de su auto en la madrugada.

Te recomendamos:

Activistas hacen huelga de hambre para apoyar a trabajadores indocumentados de California

Se acabaron las fiestas en Hollywood Hills: les cortaron la luz y el agua