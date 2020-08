Qué mujeres del Zodiaco no pueden dejar una relación tóxica

La inseguridad impide a estos signos cortar una relación que no les deja nada bueno

Se dice que el amor y la inseguridad son dos sentimientos que, aunque no se quiera, están conectados. Y es que no importa qué tan enamorada esté una persona de otra, la inseguridad siempre se hará presente en una relación. Esto se debe a que podríamos cuestionarnos si él o ella sentirá lo mismo que nosotros o pensar que, si no resulta bien, seremos incapaces de encontrar nuevamente el amor.

Sin embargo, hay veces que la inseguridad hace que soportemos cualquier cosa de la pareja con tal seguir en la relación. ¿A qué mujeres les cuesta dejar una relación así de tóxica? Astrológicamente, estos signos son los más propensos a seguir con parejas tóxicas.

Tauro

A las mujeres que son Tauro les desagrada experimentar cambios en una relación. Y es que no a cualquiera abren su corazón y si decidieron comenzar un romance difícilmente lo dejarán ir. Para ellas es extremadamente doloroso una ruptura y se alarman cuando piensan que así será por lo que suelen ceder a cualquier demanda de su pareja.

Cáncer

Cuando se trata de amar, las mujeres Cáncer lo hacen con todo el corazón porque son sensibles y emocionales. Debido a su personalidad generosa (y en ocasiones sumisa) soportan más problemas de los que deberían en una relación. Tienen la esperanza de que algún día su pareja cambie y, al ser muy dependientes, les cuesta cortar una relación.

Libra

El amor es lo que mantiene equilibrada y feliz la vida de las mujeres Libra. El consuelo y la paz la obtienen de la relación con su pareja, pero, desafortunadamente, no siempre es así. Cuando están con una pareja tóxica cierran los ojos a la realidad. Y es que no pueden imaginar una vida sin pareja y sienten que todo se derrumbaría si todo llega a su fin.

Piscis

Las mujeres Piscis son las más románticas de todo el Zodiaco. Suelen ser demasiado optimistas en su relación por lo que podrían pasar por alto los signos de una pareja tóxica. En ocasiones, incluso después de percatarse que su relación no es buena deciden darle una y mil oportunidades. Pero la realidad es que se sienten inseguras si no están con su compañero.

