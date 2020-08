Raúl de Molina: “La gente se dedica a hacer el ridículo para que otros se rían de ellos”

El presentador dispara contra los que suben videos a TikTok

Festejando el regreso de las telenovelas, Raúl De Molina disparó fuerte contra los que hacen a diario historias en TikTok asegurando que solo hacen el ridículo para que la gente se ría de ellos.

Este pasado miércoles, en ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl y Lili Estefan se pusieron a filosofar sobre la pandemia, el encierro y el TikTok, al regreso de una entrevista con Itatí Cantoral.

Lili confesó que su hija Lina le tiene prohibido abrir una cuenta de esa red social, que se ha vuelto tan popular entre los famosos, ¿la razón?: “Se lo respeté porque dice que es de la gente joven, pero yo no estoy de acuerdo con ella, yo me he divertido muchísimo, pero muchísimo con Erika Buenfil”, contó la Flaca.

Sin embargo, De Molina parece no estar tan de acuerdo con este tipo de diversión, y sin mucha vuelta le dijo a Lili: “La gente ahora se dedica a hacer el ridículo para que otros se rían de ellos, así es como está el mundo”.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO: