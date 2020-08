Trump se desmarca de su exjefe de asesores detenido por fraude de dinero para el muro

El presidente Donald Trump dijo que se sentía “muy mal” por la detención y acusaciones contra su exjefe de asesores Steve Bannon, quien fue acusado y detenido por fraude, en un esquema de recaudación de fondos para el muro fronterizo.

“Me siento mal. No he tratado con él desde hace mucho tiempo”, afirmó el presidente.

Un periodista cuestionó al mandatario sobre “su juicio” para elegir a sus colaboradores, ya que al menos siete han enfrentado cargos criminales o están bajo investigación, incluido su exabogado personal Michael Cohen. El presidente no dio respuesta.

Agregó que el proyecto “We Build the Wall”, lanzado para obtener recursos desde GoFundMe, no tuvo nada que ver con el Gobierno.

Pres. Trump reacting to the news that former top advisor Steve Bannon has been indicted in a scheme to defraud donors in the “We Build the Wall” fundraising campaign.

“I feel very badly. I haven’t been dealing with him for a very long period of time ” pic.twitter.com/Qespn6qiAC

— CBS News (@CBSNews) August 20, 2020