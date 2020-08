Una niña de 3 años se reúne con su madre en Miami tras escaparse de su casa

Una niña de 3 años ha sido encontrada sana y salva este jueves por la mañana después de que desapareciera de su casa en Miramar, al norte de Miami, según dijeron las autoridades.

Según la portavoz de la policía de Miramar, Tania Rues, el novio de la madre se olvidó de cerrar con llave la puerta de entrada cuando es iba a trabajar por la mañana y la madre aún dormía.

Te puede interesar: Hombre que dijo haber visto a madre desaparecida en Miami es acusado de secuestro

