Buscan a una niña latina de 12 años que desapareció en Miami

Anastasia Vela-Fernández fue vista por última vez el sábado, cuando salió de su casa

La policía del sur de la Florida está pidiendo la colaboración de sus residentes para encontrar a una niña de 12 años que desapareció en Miami Lakes, al noroeste de Miami.

Según la policía del condado de Miami-Dade, Anastasia Vela-Fernández, salió de su casa situada en la 6400 Cowpen Road el sábado.

HELP: The Miami-Dade Police Department is asking for the public’s help to locate 12-year-old Anastasia Vela-Fernandez. Please spread the word. https://t.co/xmLhnNDxiP — CBS4 Miami (@CBSMiami) August 18, 2020

Mide 5 pies y 2 pulgadas, pesa unas 120 libras y tiene el cabello largo y negro. Sus ojos son de color marrón.

🚨 #MISSING: Anastasia Vela-Fernandez, 12 years old, was last seen in the 6400 Block of Cowpen Road. The missing juvenile may be in need of services. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/KOJoxp9OQG — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 18, 2020

La niña, de ascendencia latina, fue vista por última vez vistiendo una camisa roja y rosa junto a unos pantalones tipo leggings de color negro.

Police are asking the public's help in the search for 12-year-old Anastasia Vela-Fernandez, who went missing over the weekend in Miami Lakes. https://t.co/y1pHJDMm4Q — NBC 6 South Florida (@nbc6) August 18, 2020

Los investigadores dicen que ella podría necesitar servicios. Los investigadores piden que cualquiera que tenga información sobre el paradero de Vela-Fernández que llame a la Oficina de Víctimas Especiales de la Brigada de Personas Desaparecidas de la Policía de Miami-Dade al 305-715-3300 o a Crime Stoppers de Miami-Dade, al 305-471-8477 (TIPS).