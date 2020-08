Qué comer durante el embarazo para estar bien nutrida y no engordar

Aumentar demasiado o muy poco peso puede provocar problemas de salud a madre e hijo

¿Cuántas veces has escuchado la frase “una embarazada debe comer por dos”?, es falso. Lo cierto es que la alimentación y el ejercicio antes y durante el embarazo afectan el curso del mismo, el desarrollo y la salud del bebé a corto y largo plazo. La alimentación debe ser equilibrada y variada.

El aumento de peso adecuado durante el embarazo ayuda a que el bebé alcance un tamaño saludable. Pero aumentar demasiado o muy poco peso puede provocar problemas de salud graves tanto en la madre como en el hijo.

Riesgos de aumentar demasiado de peso en el embarazo

Expertos alemanes señalan aumentar demasiado de peso durante el embarazo aumenta las posibilidades de desarrollar diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo) y presión arterial alta durante el embarazo. También aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y presión arterial alta en el futuro.

¿Cuánto peso debe aumentar una embarazada?

Se debe aumentar de peso lentamente durante el embarazo. Durante los primeros 3 meses, el bebé solo tiene el tamaño de una nuez y no necesita muchas calorías adicionales, de acuerdo a The National Institutes of Health (NIH).

La tasa de aumento recomendada es de 1 a 4 libras en total en los primeros 3 meses y de 2 a 4 libras cada mes desde los 4 meses hasta el parto.

Qué comer y beber

Dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas, productos lácteos bajos en grasa y proteínas magras.

Frutas y verduras

Proporcionan vitaminas y minerales, así como fibra que favorece a la digestión y puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

Al menos 5 porciones de una variedad de frutas y verduras todos los días. Pueden ser frescas, congeladas, enlatadas, secas o en jugo.

Limitar los azúcares agregados y las grasas sólidas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan limitar los refrescos, postres, alimentos fritos, leche entera y carnes grasas.

Los alimentos y bebidas azucarados, así como las grasas tienen un alto contenido de calorías, lo que puede contribuir al aumento de peso.

Se debe reducir el consumo de sal y grasas saturadas; en su lugar consumir pequeñas cantidades de alimentos ricos en grasas insaturadas, como el aceite de oliva, aguacate, entre otras opciones saludables.

Disfrutar de muchas bebidas sin calorías, principalmente agua

Consumir alimentos de origen animal con moderación

Elegir carne magra, quitar la piel de las aves y tratar de no agregar grasa o aceite extra al cocinar la carne.

Comer regularmente pescado graso

Las embarazadas o en período de lactancia deben consumir de dos a tres porciones de pescado a la semana. Entre 8 y 12 onzas semanales de una variedad de pescados y mariscos, de las opciones que tienen menos mercurio, refiere la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

¿Por qué es importante consumir pescadograso durante el embarazo?

Además de su importante contenido protéico, las ardinas, atún, salmón, entre otros pescados grasos aportan destacan por su contenido en grasas omega-3 (llamadas DHA y EPA). Tienen más vitamina B 12 y vitamina D que cualquier otro tipo de alimento, hierro y otros minerales como selenio, zinc y yodo.

Las grasas omega-3 en el pescado son importantes para el desarrollo óptimo del cerebro y el sistema nervioso de un bebé, y que los hijos de mujeres que consumen cantidades más bajas de pescado u omega-3 durante el embarazo y la lactancia tienen evidencia de retraso en el desarrollo del cerebro, señala la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Calorías diarias

El requerimiento energético de las mujeres embarazadas aumenta muy poco y eso solo en los últimos meses de embarazo. Generalmente las mujeres necesitan alrededor de 340 calorías adicionales por día durante el segundo trimestre y 450 calorías adicionales por día durante el tercer (último) trimestre, según los CDC.

Es importante consultar con un especialista para definir las metas del aumento de peso dependiendo de la edad, peso y salud.