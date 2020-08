Se suicida el hombre que atropelló a un niño latino de 3 años que vendía flores en la calle

Más de seis meses después del terrible accidente en el que murió un niño de 3 años el día de San Valentín, la familia del pequeño finalmente podría recibir algo de justicia.

Hanskabell Amargos, el conductor que según los investigadores atropelló a Anthony Rojo De León, se entregó el jueves en la oficina de la Patrulla de Carreteras de Florida para enfrentar un cargo de homicidio vehicular.

Te puede interesar: Muere atropellado un niño de 3 años que vendía rosas de San Valentín en una tiendita de Florida

43 yr old Hanskabell Amargos turned himself in to @FHPMiami after state troopers said he was behind the wheel of a car that crashed killing 3 yr old Anthony Rojo De Leon. His family getting some justice today. Amargos Charges with Vehicular Homicide. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Tne2P1Q8Eb

— Roy Ramos (@RRamosWPLG) August 21, 2020