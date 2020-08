Un muerto tras un tiroteo en un edificio de oficinas de Miami

La policía de Miami Gardens está investigando un tiroteo después de que un hombre apareciera muerto en una oficina del centro de oficinas este viernes por la mañana.

Las autoridades han llegado al lugar de la escena y encontraron a un hombre negro con heridas de bala en la puerta de entrada de un espacio que estaba rentado en ese mismo edificio. El edificio está situado en la 99 NW 183rd Street de Miami Gardens.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue declarado muerto en el lugar del suceso. Los investigadores, mientras tanto están tratando de buscar más información sobre la víctima para ponerse en contacto con su familia.

Los dueños del negocio han sido obligados a abandonar el edificio para que la policía pudiera iniciar una investigación.

