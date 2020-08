Matan a un vecino, padre de dos niños, que fue a sacar al perro en Miami

Un hombre que paseaba a su perro y otro vecino que estaba cerca fueron asesinados a tiros en una calle residencial, y bastante tranquila, de Highland Gardens, al norte de Miami.

El tiroteo ocurrió sobre la 1:30pm del sábado a lo largo de la cuadra 2600 de Fletcher Court, justo al lado de Pembroke Road, según la versión de la policía.

Neighbors shot and killed in Hollywood; one of them was just out walking his dog. Have info? Call CrimeStoppers 954-493TIPShttps://t.co/6ALH7NbFfO

— Parker Branton (@ParkerWPLG) August 23, 2020