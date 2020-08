El FBI investiga con la Policía de Tijuana la desaparición de un bombero de Los Ángeles

Un bombero activo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), California desapareció tras una reciente visita a México y el FBI está ayudando a buscarlo.

Francisco Aguilar desapareció tras su llegada a la ciudad mexicana de Rosarito en el estado de Baja California. Los familiares de Aguilar no saben nada de él desde el jueves.

Firefighter Francisco Aguilar from Rancho Cucamonga is missing after a trip to Rosarito, Mexico. https://t.co/KyxZdTid1h

