La zona de Houston debe prepararse “para el peor escenario” ante la amenaza de Marco y Laura

TEXAS – El área de Houston debe estar preparada “para lo peor” así lo advirtieron las autoridades este lunes ante el eventual impacto de las tormentas que siguen su trayectoria en el Golfo de México y el Caribe.

La juez del Condado Harris, Lina Hidalgo, dijo en conferencia de prensa que los sistemas meteorológicos deben ser tomados con mucha seriedad.

“No debemos compararla con otras tormentas, debemos prepararnos como si fuera a suceder el peor escenario”, advirtió Hidalgo.

La tormenta Marco está prevista a dejar lluvias sobre el área de Houston y existe la posibilidad de inundaciones repentinas.

Marco no llegará con una fuerte intensidad en sus vientos, pero los últimos reportes muestran que la tormenta tropical ingresará a territorio continental por el estado de Luisiana y luego se dirigirá hacia el noroeste.

Laura muestra una trayectoria aún incierta, pues el cono de posible paso lo ubica entre la frontera de Texas y Luisiana como un huracán categoría 2.

El trayecto de Laura todavía muestra un alto grado de incertidumbre, pero las autoridades piden que los residentes del área de Houston se preparen para el peor escenario.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, le pidió a los a los residentes de las áreas cercanas a la carretera Interestatal 10 que no congestionen la autopista. Esa carretera es una vía que utilizarán residentes del área de Luisiana y este de Texas para moverse hacia el oeste en busca de refugio seguro de la tormenta Laura.

Turner agregó que no hay planes de traer refugiados del área de Luisiana como ocurrió con tormentas como Katrina.

En el Condado Harris, según las autoridades, no se han establecido planes de evacuación, ya que aún es prematura la trayectoria de la tormenta. El martes se podría tener una mejor indicación sobre la trayectoria de Laura.

Judge Hidalgo providing updates on the potential for extreme weather. Stay tuned at https://t.co/2ukVna5hrO pic.twitter.com/D3tfRoNCZN

— Office of Judge Lina Hidalgo (@HarrisCoJudge) August 24, 2020