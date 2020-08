Una mujer muere en su auto mientras estaba en la fila de migración de la caseta de San Ysidro

El intenso calor y la larga espera fueron elementos determinantes en el caso de la muerte de una anciana mientras esperaba en la fila del cruce fronterizo de San Ysidro, California.

La mujer de 87 años, de nacionalidad americana, falleció la mañana del pasado domingo cuando esperaba para cruzar de Tijuana a los Estados Unidos.

