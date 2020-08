Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, podría tener coronavirus tras su fiesta de cumpleaños

Deportes

Pese a que muchos medios lo confirmaron, Bolt declaró que aún no es oficial que tenga COVID-19

Pese a que en muchos países del mundo ha disminuído la cantidad de contagios de COVID-19, el virus se sigue esparciendo por todos lados y llegando al mundo del deporte, siendo Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, su más reciente portador.

El pasado 21 de agosto, Bolt organizó una fiesta para festejar su cumpleaños número 34 a la cual acudieron deportistas como Raheem Sterling del Manchester City. Tras el evento, Bolt comenzó a sentirse con síntomas del coronavirus, por lo que se realizó la prueba y se puso en auto aislamiento en espera de los resultados. El velocista jamaiquino confirmó todo mediante un video.

“Buenos días a todos. Me desperté y, como todos, revisé las redes sociales y vi que las decían que estaba confirmado que tenía Covid-19. Hice una prueba el sábado, porque tengo trabajo. Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré y me quedaré aquí para mis amigos. Además, no tengo síntomas, así que me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo sobre cómo debo ponerme en cuarentena del Ministerio de Salud. Solo para estar seguro, me pondré en cuarentena y me lo tomaré con calma”, declaró Bolt.

Diversos medios manejaron la noticia de que el velocista había dado positivo por COVID-19, pero como el mismo Usain declara, está en espera de los resultados oficiales.