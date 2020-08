El clima da un respiro en California y permite progreso contra incendios

Los peores pronósticos meteorológicos no se cumplieron la madrugada del lunes, dando un respiro a los bomberos en su lucha contra los múltiples incendios que se desarrollan en California, dos de los cuales son ya el segundo y el tercero mayores de la historia del estado.

“Las condiciones atmosféricas no han terminado siendo tan críticas como temíamos, lo que es bueno. Nos han dado una oportunidad para lograr mucho progreso“, indicó en una rueda de prensa el pasado lunes el jefe de operaciones del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado (CalFire), Mark Brunton.

El escenario más temido era que se produjera una nueva tormenta eléctrica como la ocurrida hace dos fines de semana, en la que cayeron 10.800 rayos, pero apenas lluvia, y se calcula que estos fueron responsables de iniciar más de 360 incendios.

Un nuevo fenómeno de estas características -nada habitual en California- hubiese podido causar nuevos fuegos o contribuir a extender los ya existentes, en un momento en que los cuerpos de bomberos a lo largo y ancho del estado se encuentran ya al límite.

Pero estos pronósticos no se materializaron y, en su lugar, se dieron condiciones de alta humedad y vientos suaves, lo que ayudó a lograr importantes avances contra las llamas.

Sin embargo, hubo que lamentar otra víctima fatal a causa del fuego, un hombre de 70 años que falleció mientras trataba de escapar de las llamas y cuyo cuerpo fue encontrado junto a su vehículo cerca de la población de Davenport, en una zona turística al norte de Santa Cruz.

CA FIRES UPDATE:

– Over 13,000 lightning strikes

– 625 fires

– 17 major fires, including some of largest in CA history

– Over 1.2 million acres burned (nearly size of Grand Canyon)

Thank you to all the states that have offered mutual aid to help CA battle these historic fires.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 24, 2020