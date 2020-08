LeBron James y otras estrellas del deporte exigen justicia tras tiroteo en Michigan

The King James y diversas figuras del deporte utilizaron las redes sociales para exigir justicia luego de que un policía disparara a un hombre afroamericano, identificado como Jacob Blake, el domingo pasado en Wisconsin.

LeBron se manifestó comentando una publicación del abogado de Blake, Ben Crump, quien difundió un video en el que se aprecian los hechos.

“¡Y todos se preguntan por qué decimos lo que decimos sobre la policía! ¡Alguien por favor dígame qué c**** es esto! Exactamente otro hombre de color que es blanco (de tiro). ¡Esto está tan jod*** y tan triste! ¡Lo lamento por él, su familia y por nuestra gente! ¡Queremos justicia!

Posteriormente se sumaron a la protesta otros deportistas, como Michael Thomas, el receptor de los New Orleans Saints, quien escribió: “Intento de asesinato… Rezo porque (Blake) sobreviva”.

Tyrann Mathieu, el defensivo de los Kansas City Chiefs, compartió la publicación de Thomas entre sus propios seguidores y agregó: “¿Por qué tres oficiales no pueden someter a un hombre?”.

Damn they shot that man 7 times…. why can’t 3 officers subdue one male? I truly need answers y’all comment on everything else……

Donovan Mitchell, astro de Utah Jazz, equipo que se encuentran compitiendo en playoffs, dejó un duro mensaje en Twitter: “F… los juegos y los Playoffs. Esto es enfermo y es un problema real. ¡Exigimos justicia! ¡WTF! No tengo palabras. Es por esto que no nos sentimos seguros”.

F THE GAMES AND PLAYOFFS!!! THIS IS SICK AND IS A REAL PROBLEM WE DEMAND JUSTICE! ITS CRAZY I DONT HAVE ANY WORDS BUT WTF MAN! THIS IS WHY WE DONT FEEL SAFE!!!! https://t.co/3E4Dd2wS3e

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 24, 2020