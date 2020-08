El vecindario de Berverly Crest aloja otra fiesta mortal

A pesar de que la ciudad de Los Ángeles implementó nuevas medidas que permiten cortar los servicios de electricidad y agua a las casas con fiestas, algunas personas siguen realizando reuniones en contra de las órdenes de las autoridades.

Today I authorized the City to disconnect utility service at a house in the Hollywood Hills to stop the large parties held there in flagrant violation of our public health orders. Parties like these can quickly and easily spread the virus and put our communities at risk.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) August 19, 2020