Por qué el huracán Laura podría ser devastador para la economía de los estados de Texas y Luisiana

El huracán Laura, que se degradó a una tormenta categoría 4, se dirige hacia las costas de Texas y Luisiana con vientos que superan las 140 millas por hora amenazando una marea con olas grandes y destructivas que “podrán causar daños catastróficos”, según el Centro Nacional de Huracanes, (NHC).

Las olas de Laura podrían alcanzar entre 15 a 20 pies de altura en algunas áreas y viajar hasta 30 millas tierra adentro y los servicios meteorológicos prevén inundaciones repentinas y tornados en tierra.

Ken Graham, director del Centro Nacional de Huracanes aseguró este miércoles que “el agua está subiendo”. La marea de tormenta está el aumento del nivel del agua causado por los vientos huracanados y la baja presión que está empujando el agua hacia la orilla y que se agrava al golpear a una zona costera durante la marea alta.

Un huracán de categoría 4 trae vientos fuertes de entre 130 y 156 millas por hora que hacen que la marea de tormenta sea peor y más destructiva, según el informe de Graham.

4 PM CDT Wednesday, August 26 Key Messages for Hurricane #Laura: Catastrophic storm surge, destructive winds, and widespread flash flooding expected over portions of southwestern Louisiana and far southeastern Texas. https://t.co/kbOJlOuTbt pic.twitter.com/N8LTiJBgFx

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020