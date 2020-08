Frida Sofía dice que ha grabado muchas cosas de su pasado y que lo sacará a luz

Entretenimiento

La hija de Alejandra Guzmán quiere contar su historia y asegura tener registro de "Muchas cosas que han pasado"

La eterna batalla a través de las redes sociales entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía sigue dando tela que cortar y es que ahora, que parecía que los ánimos se habían calmado, apareció la influencer diciendo que tiene un nuevo proyecto en mente, el cual se trataría de un documental sobre su vida y todos los momentos fuertes que ha vivido.

De una manera muy sensata y a través de sus historias de Instagram, la mexicana dio a conocer un poco los pormenores.

“Estoy viendo en varios lugares que dicen que ya está un documental o libro de mi vida. Y en realidad ese clip lo hice en mi computadora, con mi teléfono. Tengo muchísimos videos desde que estaba chiquita hasta ahorita (…) Y quiero contar mi historia para que me entiendan. Sé que es difícil entenderme porque tampoco me entiendo a veces. Pero lo estoy haciendo porque ya me siento mejor”.

Además agregó que con esto no desea ganar dinero sino ser un referente para personas que, como ella, han tenido una infancia y adolescencia complicada. Aseguró que siente que contar su historia es una forma de sanar todo lo que le ha dolido en el pasado.

Frida Sofía también dijo que ha guardado mucho material desde hace muchos años y que piensa darlo a conocer junto a la historia que escriba porque, aunque quizás no sea escritora de carrera, desea hacerlo ella misma para que todos vean “La verdad como es”.