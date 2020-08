Se acabó el sueño: Raúl Jiménez no jugará con Cristiano Ronaldo en la Juventus

Los rumores sobre la posible incorporación de Raúl Jiménez han llegado a su fin. La Juventus ha ocupado su última plaza para jugadores extracomunitarios y el Lobo Mexicano ya no tiene lugar allí.

El primer fichaje de elementos con nacionalidad fuera de la Unión Europea que hizo el cuadro bianconeri este mercado de verano fue Arthur, proveniente del Barcelona, y ayer hicieron lo propio con el estadounidense Weston McKennie, por lo que el azteca ya no tiene cabida.

Mucho se especuló sobre que el Lobo Mexicano podría hacer dupla con Cristiano Ronaldo, pero ya no será posible, a menos que uno de los dos jugadores con esta etiqueta que ya tiene el club sea vendido y sólo podrían ser Juan Cuadrado o Douglas Costa; sin embargo, no hay ningún indicio de que “La Vecchia Signora” tenga planeando dejar ir a alguno.

De esta forma, el pasaporte le impedirá a Jiménez jugar al lado de uno de los futbolistas más grandes de la historia.

Ahora las posibilidades del examericanista son, en caso de salir del Wolverhampton, llegar al Arsenal o al Manchester United, quienes al parecer también lo han buscado; en ambos casos seguiría en la Premier League.

