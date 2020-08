Una mujer de California se habría curado sola de VIH, sin medicamentos ni cirugías

Se llama Loreen Willenberg, vive en California y contrajo VIH en 1992. La mujer se habría curado sola de esta enfermedad autoinmune, sin medicamentos ni cirugías, sólo con los recursos de su propio cuerpo.

No fue sometida a trasplante de médula ósea ni tomó antirretrovirales en los 28 años que el virus de la inmunodeficiencia humana se alojó en su cuerpo. Sin embargo, fue declarada como curada gracias a un mecanismo natural de su organismo que la ciencia apenas ha comenzado a examinar.

Según una investigación publicada en Nature, hay personas capaces de controlar infecciones de manera espontánea y sin medicamentos gracias a sus reservorios virales. Estas personas son llamadas “controladores de élite” y son capaces de suprimir el VIH sin consumir antirretrovirales. Ocurre en menos del 0.5 por ciento de los casos.

“En los controladores de élite, el VIH está oculto en partes del ADN de la célula donde no se puede utilizar para crear nuevas copias del virus. Si los investigadores pueden comprender mejor cómo los sistemas inmunológicos de los controladores de élite evitan que el VIH se replique, pueden crear una cura funcional”, escribieron los expertos del Ragon Institute of Massachusetts General Hospital (MGH), del Massachusetts Institute of Technology (MIT), de la Universidad de Harvard, del Brigham and Women’s Hospital, de la Universidad de California en San Francisco y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, entre otras instituciones.

The world’s first known person whose unique immune biology has been able to control HIV naturally has gone public.

Her name is Loreen Willenberg.

Her cells have led to a better understanding of #HIV, and perhaps will lead to an #hivcure. https://t.co/vcATCq5WOO pic.twitter.com/A8BmqjkXsy

