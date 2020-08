Derrumban una casa de Miami con el inquilino en su interior

La casa de Michael Hamilton se ha reducido a escombros. El hombre ha estado sentado y durmiendo en el jardín de su casa durante dos días después de que la ciudad de Miami demoliera su casa situada en la calle 45 del Noroeste mientras él estaba adentro.

“Ni siquiera tenía los zapatos puestos”, relato explicando que se tenía que ir en ese momento.

El 18 de agosto recibió un aviso de 10 días para desalojar su casa debido a condiciones inseguras. La advertencia significaba que tenía hasta el viernes 28 de agosto para irse, pero en cambio, los equipos llegaron dos días antes, dejándolo sin ningún lugar adonde ir.

Hamilton ha vivido en la casa durante unos 60 años. Dice que todo lo que pudo salvar fue su certificado de nacimiento y algunos documentos.

“Tengo más ira que tristeza. No tiene sentido lógico. No creo que este es el debido proceso de la ley”, dijo.

