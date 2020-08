A un día del inicio del US Open, Benoit Paire da positivo por COVID-19 en burbuja de Nueva York

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) confirmó este domingo que uno de los jugadores que tenía previsto participar en el US Open, que comienza el lunes, ha dado positivo en una prueba de coronavirus, aunque no reveló su identidad, mientras que el diario galo “L’Équipe” aseguró que se trataba del francés Benoit Paire.

“Un jugador ha dado positivo de COVID-19 en el US Open y se ha retirado del torneo. El jugador es asintomático”, aseveró la organización en un comunicado remitido a la prensa.

Benoit Paire is the first player to test positive at the US Open bubble. Should be replaced by Granollers in the US Open draw. https://t.co/oY5Q4pXa75

— José Morgado (@josemorgado) August 30, 2020