La joven maravilla Coco Gauff cae en la primera ronda del US Open

La letona Anastasija Sevastova dejó este lunes al US Open sin la joven maravilla del tenis local, Coco Gauff, de 16 años, a la que ganó por 6-3, 5-7 y 6-4.

Gauff, número 51 del mundo, cometió 13 dobles faltas y apenas sacó tres ‘aces’ que la dejaron sin opción ante la experimentada Sevastova, trigésima primera cabeza de serie del Grand Slam, que en segunda ronda se medirá con la ucraniana Marta Kostyuk.

Tampoco estuvo afortunada Gauff en las subidas a la red, donde apenas pudo ganar 12 puntos en 24 oportunidades, mientras que Sevastova, de 30 años, hizo 18 de 27, y ahí se le acabaron todas las opciones de triunfo, a pesar que reacción en el segundo set.

