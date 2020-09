Moratoria de desalojos hasta enero no satisface a inquilinos

Los Ángeles

Dicen que no detiene a caseros inescrupulosos para desahuciar con base en la renta no pagada

La moratoria de desalojos hasta el 31 de enero del próximo año aprobada por la legislatura de California, y que está a punto de ser ley estatal, no dejó muy contentos a los inquilinos afectados económicamente por la pandemia de COVID-19.

“Este compromiso del gobernador está basado en el concepto de darles la ley AB 3088, mejor que nada”, dijo Lupe Arreola, directora de Tenants Together.

Señaló que si el gobernador Gavin Newsom no pudo convencer a la legislatura de aprobar una propuesta decente, debió usar su poder ejecutivo para aprobar una moratoria real para los 18 millones de inquilinos, antes de reanudar los desalojos el 1 de septiembre.

El Acta de Alivio para los Inquilinos, la AB 3088, requiere que los inquilinos paguen por lo menos el 25% de la renta entre septiembre 2020 y enero de 2021 a fin de no ser desalojados.

Floridalma Bac, una madre soltera que antes de la pandemia vivía al día, perdió en abril su empleo como trabajadora del hogar debido al coronavirus y no ha podido recuperarlo.

Con trabajos, dijo, ha podido comprar comida para ella y su hija, no puede imaginar cómo hará para pagar 25% de la renta a partir de este mes como lo establece la nueva ley AB 3088.

“Claro que estoy contenta de que se hayan aprobado algunas protecciones. Pero si millones están todavía en riesgo de ser desalojados, esos millones son demasiados. El gobernador tiene que aprobar una orden ejecutiva para llenar los vacíos que le faltan al acuerdo alcanzado en la AB 3088. Es solo humano hacerlo”, dijo Floridalma.

En una declaración, la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE) consideró a la AB 3088 como un parche débil que permitirá los desalojos a partir del 2 de septiembre, los cuales amenazan de manera desproporcionada a los pobres, afroamericanos y latinos.

Patricia Mendoza, una madre soltera de dos menores, no recibió desempleo por meses y cuando al fin pudo obtenerlo, no le sirve para cubrir la renta. Recibe menos de $200 al mes que no le alcanzan para pagar el 25% de su renta de $1,500, eso sin contar la comida, la electricidad y otras cuentas básicas.

“Si tuviéramos un terremoto ahora mismo que destruyera todos nuestros vecindarios por igual, ¿no reconstruiríamos?, cuestionó.

“Pero como esta pandemia ha arrasado económica y físicamente con pobres, afroamericanos y latinos, se toman medidas a medias para la recuperación”.

Sasha Graham, presidenta de la Junta de ACCE, dijo que este acuerdo no previene el despeñadero de desalojos. “El gobernador Gavin Newsom escogió cumplir con las demandas de la Asociación de Apartamentos de California sobre nuestra salud y bienestar”.

A favor

Uno de los autores de la AB 3088, el asambleísta de Los Ángeles, Miguel Santiago, dijo que la pelea no ha terminado.

“Represento al segundo distrito más pobre del estado con aproximadamente 88% de inquilinos. Esta medida es para ellos y cualquier otro californiano que tema ser desalojado durante la pandemia”.

April Verret, presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios (SEIU), dijo que muchos sindicalistas están respirando aliviados, a sabiendas de que sus hijos tendrán un lugar donde aprender y descansar sus cabezas por lo menos hasta enero de 2021.

“La acción de hoy es el remedio inmediato que necesitamos para que California pueda reagruparse y poner en su lugar un plan de recuperación para la tan necesaria seguridad en la vivienda a largo plazo, comenzando con poner impuestos a los ricos e invertir en la justicia y equidad”.

En Los Ángeles, la Junta de Supervisores votó para ampliar la moratoria de desalojos hasta el 31 de octubre a todas las ciudades del condado de Los Ángeles

La supervisora Hilda Solís, autora de la moción, dijo que el condado se asegura que quienes tienen un techo se queden en sus casas.

“La moratoria del condado ha servido como una red de apoyo para muchas familias vulnerables y continuaremos apoyándolos tanto como sea necesario durante esta pandemia”.

Añade que cada día, 227 personas se quedan sin hogar mientras que ellos solo pueden dar un techo a 207 en promedio.