Texas podría reabrir más negocios la próxima semana: el gobernador sentenció que ya no habrá más cierres de emergencia

AUSTIN – El gobernador de Texas, Greg Abbott anunciará la próxima semana el siguiente paso que dará el estado en medio de la pandemia del COVID-19, pero en una publicación en Twitter el mandatario señaló que ya no habrá cierres de emergencia.

“Dije el mes pasado que Texas ya no tendrías más cierres de emergencia a pesar de la insistencia de algunos jueces del condado y alcaldes, que quieren cerrar otra vez. Desde mis últimas órdenes en julio, los números de COVID han disminuido, específicamente en la cantidad de hospitalizaciones”, dijo Abbott en su cuenta de Twitter.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 1, 2020