Video: Se enojó porque no le querían vender cerveza antes de las siete de la mañana y golpeó brutalmente al empleado

TEXAS – La Policía de Houston difundió un video que captó el momento cuando un empleado de una tienda fue agredido brutalmente por un hombre hispano que aparentemente se molestó porque no se le permitió comprar una lata de cerveza antes de las 7 a.m.

El incidente ocurrió en el área de Spring Branch el 7 de agosto, según informó la Policía.

En las imágenes se puede ver el momento que el sospechoso ingresa a la tienda EZ Food Store ubicada en la cuadra 990 de la calle Long Point a eso de las 5:30 a.m. y se dirige a uno de los congeladores para agarrar una lata de cerveza.

El encargado de la tienda, según la Policía, le informó que no se podía comprar cerveza antes de las 7 a.m. y fue en ese momento que el sospechoso enfureció y trató de salirse con la cerveza por la puerta.

El empleado lo persiguió y el sospechoso lo agredió a puñetazos y patadas. Durante la confrontación el encargado cayó al piso donde el sospechoso lo pateó varias veces hasta dejarlo inconsciente.

El sospechoso aprovecha para dirigirse a la parte de atrás del mostrador para agarrar cigarros, boletos de lotería y dinero antes de patear una vez más al empleado y salir del lugar.

Store clerk brutally attacked by customer after being told that he had to wait till 7am before he could by beer. Suspect known to frequent the Long Point/Gessner area. Call @CrimeStopHOU w/info, remain anonymous and get paid!! See story–>https://t.co/sciv2V1cX0 @houstonpolice pic.twitter.com/RISDRKt0Od

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) August 26, 2020