Aprueban $50 millones para dar ayuda económica por dos semanas a contagiados de COVID-19 en L.A.

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó unánimemente $50 millones para proporcionar ayuda económica hasta por dos semanas a los trabajadores de la ciudad que se enfermen con coronavirus.

La propuesta habría sido presentada por los concejales Nury Martinez y David Ryu a finales del mes de julio. Los fondos para financiar al programa provienen de la Acta CARES.

En un comunicado que recoge las declaraciones del concejal Ryu durante la presentación de la propuesta, afirma que “si se quiere detener la curva de contagios, hay que hacer que todos los que se enfermen se queden en casa sin importa su estado migratorio o su nivel de ingresos”.

Read more about my proposed wage replacement program here ⬇️ https://t.co/rnRdaY590V

— David E. Ryu (@davideryu) July 29, 2020