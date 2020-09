Carolina Sandoval le sacó la verdad sobre su despido a Héctor Sandarti, quien admite haber vivido un shock

Entretenimiento

Héctor Sandarti conversó con Carolina Sandoval para el nuevo programa que “Le Venenosa” conduce a través de su cuenta de Instagram “El Almuerzo con Caro”.

En esta íntima conversación el guatemalteco afirma que su despido fue todo un shock tanto para él como para sus compañeros.

“Fue un shock para mi y para mi esposa y también para la producción de Un Nuevo Día, incluso para mi jefa”, dijo Sandarti.

“Para mis compañeros y para mi fue un fatídico jueves. La gente lloró, se quejó y mentó madres…“, recordó el ex conductor de Un Nuevo Día sobre una reunión que hubo ese mismo día.

“Es un shock porque no te lo esperas, cuando sabes que estás bien, que la gente está contenta con tu trabajo, que tanto tu jefe como el CEO de la compañía y tus compañeros que están en las cámaras te repiten una y otra vez que estás como pez en el agua… y de repente te dicen “mañana estás afuera de esta compañía”… Claramente entra tu ego. Y piensas “con qué cara, y cómo le hago y cómo lo enfrento“. Todo fue tan rápido y así también fue como se resolvió”, admitió Héctor

Ante esta aseveración de Sandarti, Carolina Sandoval reaccionó de inmediato: “Por lo menos tuvieron la decencia de llevarte a recursos humanos y te dejaron despedirte“. Cabe recordar que Carolina Sandoval también vivió un engorroso despido, sin embargo a ella nunca la llevaron a Recursos Humanos, tampoco le permitieron despedirse, y antes de recibir la llamada telefónica en donde se le comunicaba su despido, ella supo la noticia a través de medios como Chisme No Like.

El ahora conductor de “Minuto para Ganar”, programa de Televisa, admite que él, a diferencia de sus otros compañeros que también han sido despedidos de Un Nuevo Día, no tenía un plan b, c, d… para afrontar su despido, en el momento quedó literalmente anonadado por la situación, aunque no tardó en reaccionar.

Tristemente Héctor revela que para él toda esta situación lo hizo sentir la impotencia de saber que a él le estaban cerrando un ciclo, que él no tenía intención de cerrar. “Me están cerrando un ciclo que yo no pensaba cerrar. Yo no me fui con ningún proyecto nuevo, sí, me cayó trabajo al día siguiente, pero realmente, yo lo único que hice, Carolina, y creo que también te pasó a ti, fue ser congruente con lo que estaba sintiendo de la manera en que se me presentó“.

Para introducir su entrevista con Sandarti, Carolina Sandoval publicó el siguiente mensaje:

“Duró un minuto desempleado porque Héctor nació siendo un ganador, hoy almorzamos un delicioso pasticho de zucchini con pan de ajo…. Sandarti muestra el poder de la resiliencia… Y su poder para salir adelante luego de eventos que te cambian la vida. Para él, el 2020 es un año histórico al igual que para todas las personas que nos cambió la vida, el cambio laboral, el perder a un ser querido, tal vez tener que sobrevivir en un año tan complicado y nosotros formamos parte de la historia. Habló del poder de reinventarse. Es el primer hombre de televisión que yo creo que dura horas desempleado porque lo contratan inmediatamente, hoy en día es el conductor de @minutoganarmx”.

Aquí la entrevista completa de Héctor Sandarti con Carolina Sandoval, dos celebridades de las pantallas de Telemundo que este año y de un día para otro perdieron su trabajo.