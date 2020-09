ICE arresta a inmigrantes usando luces azules en sus autos como si fueran policías

Vestidos de civil y haciéndose pasar por oficiales de policía en autos no identificados: así detuvieron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a dos inmigrantes cuando manejaban en Virginia y ahora están bajo custodia de la agencia, según la versión de los arrestados.

ICE asegura que sus agentes no pretendían hacerse pasar por policías.

La pareja de uno de los detenidos asegura que los agentes de ICE crearon una historia falsa para arrestar a su novio el 13 de agosto en el condado de Prince William, donde viven unos 100,000 inmigrantes, según datos del Censo.

El segundo incidente se produjo en Manassas, cuando un hombre de 47 años padre de dos hijos fue detenido mientras se dirigía a su trabajo.

Ambos casos sorprendieron a las abogadas Tracey Lenox y Lisa Shea, quienes aseguran que nunca han oído hablar de oficiales de ICE que usen ese tipo de tácticas.

“Nadie más usa una luz azul [en un auto] para detener a las personas, excepto las autoridades locales. Eso es lo que piensas cuando ves luces detrás de ti. Piensas, ‘Maldita sea, voy demasiado deprisa o algo así, la policía local me está parando”, dijo Lenox en entrevista con el periódico Prince Williams Times.

“Si ICE comienza a utilizar las trampas de nuestra policía local, eso es un problema enorme”, añadió.

Un portavoz de ICE dijo el pasado viernes 25 de agosto que los arrestados eran blanco de la agencia y que las detenciones no se hacen al azar.

Luis Valladares- Cruz, un inmigrante hondureño que llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años, manejaba su vehículo y se dirigía a desayunar en la mañana del 13 agosto, según relató su pareja, Josh Ayala, que lo acompañaba.

Ayala explicó que vio luces azules intermitentes en el espejo retrovisor y Valladares-Cruz detuvo el auto a un lado de la carretera. “Lo primero que pensé fue que era la policía”, recuerda.

Tres agentes vestidos de civil y con chalecos negros que decía “Policía” en letras blancas se les acercaron. Le informaron que tanto él como Valladares-Cruz iban a ser detenidos “porque su vehículo coincidía con la descripción de un automóvil que estaba vinculado con un delito en la zona”.

El argumento por el que los agentes obligaron a que el vehículo se detuviera difiere del que proporcionó la portavoz de ICE, Kaitlyn Pote, quien informó que la agencia buscaba a Valladares-Cruz por una orden de arresto activa en Georgia al no presentarse a una cita en corte por posesión de marihuana en abril de 2016.

Además, en un correo electrónico del 18 de agosto, Pote dijo además que los agentes de ICE que arrestaron a Valladares-Cruz “no pretendían representar a ninguna otra agencia de aplicación de la ley”.

“Si bien los oficiales de ICE viajan en vehículos sin identificación, pueden ser identificados fácilmente por sus insignias y equipo de protección con la marca de la agencia”, añadió.

Después de entregarles sus tarjetas de identificación, los oficiales sacaron a Valladares-Cruz del asiento del conductor y lo esposaron en el baúl del auto bajo una orden de arresto en su contra que no le especificaron.

El detenido fue admitido horas más tarde en un centro de detención de inmigrantes en el condado de Caroline, al norte de Richmond, donde sigue confinado a la espera de su audiencia de deportación a Honduras.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Prince William dijo que no estuvo involucrado en el arresto de Valladares-Cruz y que “en ningún momento nuestra agencia solicitó la ayuda de ICE o buscó arrestar a esta persona”.

Video of the ICE arrest in Woodbridge, VA this morning https://t.co/WuiwPwg5gl pic.twitter.com/x80fvucqYC

— Free Them All VA (@VAFreeThemAll) August 13, 2020