Charlie Sheen cumple 55 años: el recuento de adicciones y escándalos que empañaron su exitosa carrera

El actor estadounidense de cine y televisión Charlie Sheen, quien coronó su fama en la serie “Two And A Half Men”, hoy está cumpliendo 55 años. El hijo del también actor Martin Sheen y la actriz Janet Sheen, actualmente se mantiene alejado de los sets de filmación, y es que en los últimos años, se ha visto envuelto en una serie de polémicas que terminaron por hundir su carrera.

Estas van desde todo tipo de denuncias, entre las cuales destacan: abuso sexual, incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias de sus cinco hijos, hasta la lucha por la adicción a las drogas y una enfermedad de transmisión sexual.

En 2015 ante las cámaras de “The Today Show”, Sheen contó que empezó en el mundo de las adicciones para tapar sus miedos y dolores: “El alcohol y las drogas fueron las únicas herramientas que encontré para no pensar”, admitió.

dear @my lungs,

it was

one year ago TODAY,

that i quit smoking !

hashtag –

YOU'RE WELCOME !

if i could go

back in time and

have NEVER STARTED,

i would absolutely do so !

if you are

on the fence about quitting, trust me;

the sooner the better !

happy 4th !

x©️x pic.twitter.com/UPWg4MMA3d

— Charlie Sheen (@charliesheen) July 4, 2020